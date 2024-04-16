В Колпнянском районе назначен новый главный прокурор

Им стал Алексей Клецов.
Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных органов и суда.
Алексей Клецов родился в 1978 году. Затем получил высшее юридическое образование. С 2016-го года служит в органах прокуратуры Орловской области.
Ранее он занимал должности помощника и заместителя Ливенского межрайонного прокурора, помощника прокурора Северного района города Орла, прокурора уголовно-судебного отдела всего регионального отделения надзорного органа.
“За период службы [Клецов] зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным работником”, – отметили в ведомстве.
ИА “Орелград”