В Колпнянском районе назначен новый главный прокурор

16.4.2024 | 15:10 Закон и порядок, Новости

Им стал Алексей Клецов.

Фото: прокуратура Орловской области

Сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу районной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных органов и суда.

Алексей Клецов родился в 1978 году. Затем получил высшее юридическое образование. С 2016-го года служит в органах прокуратуры Орловской области.

Ранее он занимал должности помощника и заместителя Ливенского межрайонного прокурора, помощника прокурора Северного района города Орла, прокурора уголовно-судебного отдела всего регионального отделения надзорного органа.

“За период службы [Клецов] зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным работником”, – отметили в ведомстве.

ИА “Орелград”


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