Историко-литературный квартал приведут в порядок в Орле

16.4.2024 | 10:00 Культура, Новости, Строительство

В городе пройдет День заботы о памятниках истории и культуры.

Фото: ИА «Орелград»

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева 18 апреля присоединится к ежегодной всероссийской акции «Забота о литературных памятниках-музеях». Она будет приурочена к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры. Как пояснили в музее, акция затронет объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором родился и жил в 1813-1831 гг. историк Т.Н. Грановский». Музей проведет там культурно-просветительскую программу «Родовое гнездо писателя Н.С. Лескова».

А 19 апреля на объекте культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» состоится практическое мероприятие акции – облагораживание его территории. Участники акции также узнают об истории мемориализации объектов культурного наследия федерального значения – дома Грановского и дома Лесков – и создании на их базе музеев

«В результате практической части акции по облагораживанию территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» ее участники получат знания об истории объекта и навыки проведения работ по поддержанию памятника истории и культуры в нормативном состоянии. Цель акции – популяризация уважительного и бережного отношения к историко-культурному и литературному наследию России», – резюмирует Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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