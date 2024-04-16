Мэрия Орла ещё раз попытается купить две легковушки по 1,5 миллиона

16.4.2024 | 10:38 Новости, Общество

Чиновники не оставляют попыток обновить автопарк.

Lada Vesta. Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Соответствующие торги проводятся на сайте Госзакупок.

На каждый автомобиль объявлена отдельная закупка. Начальная (максимальная) цена у машин одинаковая – 1,5 миллиона.

Администрация Орла планирует приобрести отечественные Lada Vesta или зарубежные машины, но по той же предельной стоимости. Согласно условиям контракта, заказчик должен получить автомобили 20 июня текущего года или раньше.

Предыдущие аналогичные торги признали несостоявшимися. На них не поступило ни одной заявки.

Тем временем в Ливенском районе местная администрация приобрела брутальный внедорожник за 3,36 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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