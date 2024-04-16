Рекламу вклада в юанях признали ненадлежащей

Она содержала только одно существенное для вкладчиков условие.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела дело, возбужденное в отношении столичного «МТС-Банка» по признакам нарушений пункта 2 части 2 статьи 28 и части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Как сообщили в пресс-службе Орловского УФАС, внимание сотрудников ведомства привлек рекламный аудиоролик, который прозвучал в декабре 2023 года в эфире одной из местных радиостанций. В нем сообщалось о финансовых услугах банка, а именно о возможности открытия вклада под 15 процентов годовых и с новым доходом под 15 процентов годовых.

В соответствии с законом, реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке. В данном случае комиссия УФАС пришла к выводу, что аудиоролик отвечает всем квалифицирующим признакам рекламы.

Однако, как следует из материалов дела, в рекламе было указано только одно условие, влияющее на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую они могут понести – ставка по вкладу до 15 процентов годовых. Все остальные условия, в том числе сумма, срок вклада, возможности пополнения, пролонгации, частичного снятия денежных средств и т.д. в рекламе указаны не были.

Отсутствие полного перечня условий оказания финансовой услуги и указание только на привлекательные для потребителя сведения, по мнению антимонопольщиков, могло вводить потребителей в заблуждение. Комиссия дополнительно проанализировала информацию банка и определила, какие на самом деле предлагались условия. Интересно, что валютой вклада являлись не только российские рубли, но и китайские юани.

Сроки вкладов в рублях и юанях различались, так же как и их сумма. Так, минимальная сумма вклада составляла 10 000 рублей или 100 000 китайских юаней. Максимальная сумма вклада в рублях не ограничивалась, а в китайской валюте составляла 200 миллионов юаней. Особенностью вклада в китайских юанях было внесение денежных средств и выплаты только безналичным путем.

Комиссия пришла к выводу, что реклама была направлена на мотивацию потребителя на выбор финансовой услуги – оформление договора вклада. Она побуждала совершить определенные действия в отношении объекта рекламирования, а именно: вступить в конкретные правоотношения с банком. При этом содержала только одно существенное и привлекательное условие и могла создать впечатление, что какие-либо иные условия при оформлении договора вклада не предусмотрены.

«Отсутствие в рекламе какой-либо существенной части информации о рекламируемом товаре приводит к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой, – считают в УФАС. – Таким образом, указанная реклама противоречила требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона «О рекламе».

В результате реклама была признана ненадлежащей. Комиссия решила предписание не выдавать, но передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИА «Орелград»