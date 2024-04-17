После вмешательства КСП подрядчики вернули народные деньги

Аудиторы рассказали в облсовете о проверке «Народного бюджета».

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области выступили на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета народных депутатов. Одна из них, Оксана Павлюк, рассказала депутатам об итогах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории города Ливны.

Она обратила внимание на нарушения, допущенные объектом контроля при приемке выполненных работ, – сообщает КСП. – В связи с чем в адрес МАУ «ФОК» было внесено представление, по итогам рассмотрения которого подрядчиками ООО «Долина» и ООО «Промбетон» в бюджет возвращены денежные средства в сумме 731,95 тысячи рублей».

Из отчета КСП следует, что в 2021 году на ремонт трибун МАУ «ФОК» было потрачено 3,582 миллиона рублей, из которых 415 тысяч собрало население, включая юрлица и индивидуальных предпринимателей. В 2022 году на капремонт трибун МАУ «ФОК» было использовано 3,848 миллиона рублей, в том числе 685 тысяч, собранных населением.

Аудиторы провели контрольные обмеры трибун, отремонтированных компанией «Долина». Оказалось, что подрядчик предъявил, а МАУ «ФОК» приняло и оплатило невыполненные работы по установке бортовых камней, устройству площадок с использованием газонной решетки на сумму 426,43 тысячи рублей, а также стоимость давальческого сырья (бортовых камней) на сумму 30,26 тысячи рублей.

В 2022 году капремонтом трибун занималось уже ООО «Промбетон». В данном случае подрядчик получил плату за строительные материалы (смеси асфальтобетонные и бетонные, щебень, сварные конструкции и песок) в объеме, не соответствующем смете контракта на общую сумму 275,26 тысячи рублей. В нарушение законодательства информация о внесении данных инициативных проектов в администрацию города Ливны, а также отчеты об итогах реализации на официальном сайте муниципального образования не были опубликованы.

«По результату рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты Орловской области, направленного в адрес МАУ «ФОК», подрядчиками ООО «Долина» и ООО «Промбетон» в бюджет возвращены денежные средства в сумме 731,95 тысячи рублей, – говорится в отчете КСП. – Материалы контрольного мероприятия направлены в адрес прокуратуры Орловской области. Возбуждено административное производство по статье 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

ИА «Орелград»