Орловцев пригласили на тотальный диктант

Также будет организована площадка для написания теста TruD.

Акция «Тотальный диктант – 2024» пройдет в Орловской области 20 апреля в 14:00. Его автором в этом году станет писатель и журналист, многократный финалист премий «Большая книга» Анна Матвеева. Региональным модератором «Тотального диктанта» области по-прежнему является Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина, где по традиции откроется самая многочисленная площадка. Текст диктанта на ней прочтет Наталья Меркурьева, руководитель Центра чтения «Бунинки».

«Участники акции смогут проверить свои знания в области русского языка, написав текст под диктовку как лично, так и в дистанционном формате, – сообщили в библиотеке имени Бунина. – Принять участие в диктанте может каждый желающий. Акция проходит раз в год в городах России и мира, а впервые состоялась 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете. В 2024 году столицей проекта выбран город Томск».

Вторая орловская открытая площадка работать в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново, родовой усадьбе Ивана Тургенева во Мценском районе. Здесь участники акции смогут погрузиться в атмосферу старинного усадебного дома и классической литературы. Третья площадка будет работать в Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина. В отличие от «Бунинки», где площадка будет открытой, в вузе площадка будет закрытой. Свои знания на ней проверят студенты и педагоги.

«Также будет организована площадка для написания теста TruD, – добавили в «Бунинке». – Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта. Регистрация участников на официальном сайте тотального диктанта уже открыта».

Возрастные ограничения: 12+

ИА «Орелград»