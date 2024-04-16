Обвиненных в афере подрядчиков арестовали до 30 мая

Руководители подрядных организаций заключены под стражу.

Сразу два руководителя подрядных организаций по постановлениям Кромского районного суда Орловской области заключены под стражу до 30 мая 2024 года включительно. Постановления еще могут быть обжалованы. Как уточнили в пресс-службе районного суда, мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

«По версии следствия в апреле 2023 года администрацией Дмитровского района был заключен муниципальный контракт с организацией, на выполнение работ для муниципальных нужд на одном из объектов города Дмитровска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», – сообщили в суде. – С апреля по август 2023 года руководители подрядной организации, а также привлеченный к работам субподрядчик в ходе выполнения работ по благоустройству похитили денежные средства местной администрации на сумму свыше 1,9 миллионов рублей».

Следствие также считает, что детское игровое оборудование и спортивные комплексы были поставлены по завышенным ценам. К тому же их качественные характеристики оказались ниже, чем было предусмотрено муниципальным контрактом. В судебном заседании следователь по особо важным делам Кромского межрайонного следственного отдела СУ СК по Орловской области просил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые и их защитники просили избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

«Удовлетворяя ходатайство, суд принял во внимание тяжесть преступления и то обстоятельство, что осознавая тяжесть инкриминируемого преступления, обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, а также иным способом воспрепятствовать производству по делу», – пояснили в пресс-службе суда. Ране в региональном СУ СК рассказали, что оба мужчины были допрошены об обстоятельствах совершенного преступления. По уголовному делу проведены обыски, изъята необходимая следствию документация, запланировано назначение комплекса судебных экспертиз. По результатам первоначальных следственных действий фигурантам предъявлены обвинения в совершении мошенничества.

ИА «Орелград»