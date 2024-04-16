В Орле начали праздновать Первомай

Праздничные мероприятия в этом году растянуты на апрель и май.

Орловские профсоюзы готовятся к Первомаю, но часть праздничных мероприятий уже стартовала. Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО), в социальной сети «ВКонтакте» уже стартовал первомайский фоточеллендж «Труд в моей семье», который продлится по 1 мая включительно. Для участия в нём нужно разместить в группе ФПОО или других профсоюзных группах фотографию, на которой изображены члены семьи за работой.

«Это может быть одна фотография, на которой изображены несколько членов семьи, или коллаж из фотографий, где каждый член семьи занят своим профессиональным делом», – уточнили в федерации. На 17 апреля также в рамках празднования Первомая назначена презентация книги «Человек славен трудом!». Напомним, в первой редакции она была издана в 2020 году, но теперь в свет вышло расширенное издание, в которое включены 206 имен орловцев – Героев Труда. Ранее книга насчитывала 93 имени.

А с 29 апреля по 2 мая Федерация профсоюзов представит свой проект «Человек славен трудом» на выставке «Россия» на ВДНХ. Кроме того, 23 апреля состоится женский профсоюзный форум, который в Орловской области пройдет впервые. В нем примут участие женщины, представляющие профсоюзные организации разного уровня – от областных до первичных. Кроме того, 14 мая состоится ежегодный автопробег по памятным местам Кромского и Троснянского районов.

«В ходе первомайской акции орловские профсоюзы планируют целый ряд мероприятий, которые будут длиться почти месяц, – констатируют в ФПОО. – За этот период планируется провести заседания коллегиальных выборных органов профсоюзных организаций, собрания профактива с обсуждением итогов XII съезда ФНПР, заседания двух- и трехсторонних комиссий, собрания трудовых коллективов».

Ранее расширенное заседание координационного комитета солидарных действий Федерации профсоюзов Орловской области определило основные формы проведения первомайской акции под единым девизом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны».

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ИА «Орелград»