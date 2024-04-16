Орловчанку госпитализировали в психбольницу после уборки

Женщина выкидывала вещи из окна на автомобили.

Накануне вечером об инциденте сообщили многие орловские СМИ и соцсети. Жительница Зареченского микрорайона, находясь в квартире на 11-м этаже дома, начала выкидывать в окно вещи. В частности, на улице оказались стулья, а также микроволновая печь.

“Снаряды” не попали в прохожих, однако упали на некоторые из припаркованных у подъезда машин. Как рассказывают соседи орловчанки, подобный случай произошёл впервые.

Портал “Орловские новости” выяснил, что на данный момент возмутительница спокойствия госпитализирована в специализированное лечебное учреждение.

ИА “Орелград”