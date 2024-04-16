Орловцев попросили следить за остановками дачных автобусов

16.4.2024 | 13:00 Новости, Общество

Находиться рядом с ними может только профильный транспорт.

Фото: vk.com/kuooop

Владельцы других транспортных средств, в том числе, личных автомобилей, должны парковаться на расстоянии от 15 метров до ближайшего павильона (или знака, обозначающего остановку). Об этом напомнили в «Организаторе перевозок» перед началом нового сезона.

«Просим пассажиров обращать внимание на подобные случаи, фиксировать нарушения с помощью фото- и видеосъёмки и направлять детальную информацию по признакам нарушений в органы Госавтоинспекции для рассмотрения», – заявили в Казённом учреждении. Например, нередко такие инциденты происходят на Комсомольской площади Орла.

Также «Организатор перевозок» напомнил, что такое поведение является нарушением пункта 12.4 ПДД («остановка и стоянка»). Размер предполагаемого штрафа составляет одну тысячу рублей.

Напомним, дачные автобусы запустят на Орловщине с 20 апреля.

ИА «Орелград»


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