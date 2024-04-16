Предпринимателя внесли в «черный список» из-за срыва ремонта школы

Бизнесмен получил контракт, но даже не приступил к работам.

Орловское УФАС России рассмотрело обращение МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная школа». Школа просила включить сведения о предпринимателе в реестр недобросовестных подрядчиков. Как уточнили в пресс-службе антимонопольного органа, в феврале 2024 года руководство школы заключило с предпринимателем контракт на текущий ремонт кровли основного здания филиала «Миновская основная школа».

«Цена контракта составила более 772 тысячи рублей, срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения контракта, – пояснили в Орловском УФАС. – Однако в установленный контрактом срок предусмотренные работы выполнены предпринимателем не были. Более того, к их выполнению подрядчик даже не приступил».

Спустя месяц после заключение контракта, то есть в марте этого года, школа приняла решение об одностороннем отказе от его исполнения. Это решение вступило в силу с 30 марта, после чего школа подала материалы в УФАС для решения вопроса о добросовестности подрядчика. Антимонопольщики предлагали ему представить письменные объяснения о причинах неисполнения контракта, подкрепив их необходимыми документами.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что у заказчика имелись достаточные основания для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, – сообщили в УФАС. – Обстоятельств, объективно препятствовавших подрядчику осуществить выполнение предусмотренных контрактом работ, установлено не было».

По итогам рассмотрения материалов антимонопольная служба решила включить сведения о предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года. В течение этого времени он не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках. Кстати, местом регистрации бизнесмена указан Свердловский район.

ИА «Орелград»