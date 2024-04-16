В Орле горел ресторан «7 пятниц»

Пожар произошёл поздно вечером.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, сигнал поступил в службу спасения накануне около 22:30. Горело здание популярного ресторана, расположенного на Октябрьской улице.

Источник возгорания находился на втором этаже. Оттуда шёл плотный дым. В итоге пожарные смогли отстоять смежные помещения, а также предотвратить распространение огня на первый этаж.

В результате ЧП на втором этаже, выгорел холодильник, а также часть помещения кухни (на общей площади 4 квадратных метра).

На месте работали сотрудники 1-й и 3-й, а также специализированной пожарно-спасательных частей. Причина ЧП устанавливается.

Всего за последние дежурные сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 20 раз, из них 14 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»