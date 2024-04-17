Клычков получил две благодарности

17.4.2024 | 8:30 Новости, Общество

Орловского губернатора поблагодарили за «Елку желаний».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В первом квартале 2024 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 20 благодарностей. Как сообщила администрация губернатора, жители региона выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов. Лично губернатору Андрею Клычкову поступило два таких письма. Его поблагодарили за оказанное содействие в решении вопроса о проведении ремонта в Кромской центральной районной больнице и за организацию участия детей из города Мценска в новогоднем мероприятии «Елка желаний».

Одна благодарность поступила члену правительства – руководителю департамента образования Ирине Патроновой – за оказанное содействие в решении вопроса об организации в 2023 году поездки детей из Орловской области в Международный детский центр «Артек».

Исполняющему обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимиру Николаеву поступило две благодарности: за оказанное содействие в решении вопросов о проведении медицинского обследования с последующим направлением пациента на медико-социальную экспертизу в целях установления группы инвалидности и за организацию медицинской помощи в условиях стационара.

Кроме того, через департамент здравоохранения орловцы адресовали 11 благодарностей сотрудникам медицинских учреждений региона, которые помогли им в решении вопросов лекарственного обеспечения, лечения и оказания медицинской помощи. Сотрудникам учреждений образования, подведомственных департаменту образования, было адресовано четыре благодарности за решение вопросов организации образовательного процесса.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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