Выставка «Исцелит Айболит» заработала в Орле

Она приурочена к празднованию Дня ветеринара.

С 16 апреля по 16 мая в рамках Международного дня ветеринарного врача в отделе производственной литературы Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина работает выставка литературы «Исцелит Айболит». Как пояснили организаторы, на ней представлены книги о профилактике и лечении мелких домашних и декоративных животных, крупного рогатого скота и птицы. Издания дают не только полезные рекомендации об уходе, содержании и кормлении домашних питомцев, но и рассказывают, как можно оказать им первую помощь и когда именно следует обращаться к врачу.

«Ветеринар – добрая и интересная профессия, – говорят в библиотеке имени Бунина. – Те, кто ее выбирает – чуткие и внимательные люди, любящие животных, готовые посвятить ей большую часть своей жизни. Эта работа важна и ответственна, требующая глубоких знаний. В России первая ветеринарная школа была открыта в 1733-м году под названием «Конюшенная школа», а в середине XIX века начали появляться профессиональные ветеринарные вузы».

А с 18 по 25 апреля в отделе абонемента образовательных услуг «Бунинки» будет работать книжная выставка «Человек в гармонии с планетой», посвященная Международному дню Земли. В ее экспозиции будут представлены научно-популярные, учебные, публицистические и справочные издания, посвященные современным проблемам экологии и охраны природы. Организаторы советуют обратить внимание на книгу известного ученого и писателя И. Акимушкина «Невидимые нити природы».

«Автор в увлекательной форме показывает, как тесно переплетены нити жизни в биосфере; «выдернув» одну из них, мы рискуем разрушить всю ткань биологического сообщества, – говорят в «Бунинке». – Студентам и учащимся мы рекомендуем книгу К. Петрова «Общая экология: взаимодействие общества и природы». Учебное пособие освещает этапы развития экологических идей от первобытного общества до наших дней».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»