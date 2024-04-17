Порядок субсидирования бизнес-парков обновили на Орловщине

Областные власти скорректировали требования к получателям субсидий.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило положение порядок предоставления субсидий управляющим компаниям индустриальных и промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков и промышленных технопарков. Казенные деньги предназначены на обеспечение льготного доступа представителей малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям для создания или развития производственных и инновационных компаний.

Субсидии предоставляются в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». По условиям, субсидия не может направляться на приобретение высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий за счет иностранной валюты. Главным распорядителем средств областного бюджета в данном случае является региональный департамент промышленности и торговли.

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение целого ряда видов затрат, за исключением капитального ремонта. Например, для индустриального и агропромышленного парка предусмотрено субсидирование создания или развития энергетической и транспортной инфраструктуры (дорог), подведение к его границе сетей тепло-, газо-, энерго- и водоснабжения, ливневой канализации, системы очистки сточных вод и линий связи. Также область просубсидирует подготовку промышленных площадок.

Для бизнес-парка помимо вышеуказанного предусмотрены субсидии на приобретение специального транспорта, механизмов, оборудования, устройств и мебели, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, которое затем будет передано в пользование резидентам. Для технопарка субсидии предусмотрены на строительство и реконструкцию внешней и внутренней инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, офисных, лабораторных и производственных помещений.

Также поправками были немного изменены требования к участникам конкурсного отбора на получение субсидий. Так, участник такого отбора не должен являться иностранным агентом, не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Еще одно новое обязательное условие: у участника отбора на едином налоговом счете не должно быть задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, превышающей 30 тысяч рублей. Также областные власти уточнили, что отныне конкурсный отбор получателей субсидии будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Изменится и его формат: департамент будет сам запрашивать у соискателей предложения, а с победителями отбора он же заключит специальное соглашение о субсидировании.

ИА «Орелград»