Стас Михайлов пригласил 76-летнюю поклонницу из Орла на концерт

Певец взял на себя все расходы.

Мероприятие состоится в Москве в этом месяце. Концерт приурочен к юбилею – Михайлову исполняется 55 лет.

Напомним, 76-летняя Любовь Ивановна стала героиней соцсетей и СМИ накануне. Пожилой жительнице Орла на её собственный день рождения подарили встречу с аниматором в виде Стаса Михайлова. Трогательный момент зафиксировали на видео, которое опубликовал Mash.

Информация дошла до самого певца. В итоге Михайлов записал специальное видеообращение, где рассказал о своих впечатлениях и пригласил орловчанку на своё выступление. Также он пообещал лично пообщаться с возрастной орловской поклонницей.

Известно, что Любовь Ивановна является ценителем таланта артиста около 30 лет. Однако в силу различных причин орловчанка никогда не бывала на его концертах.

ИА «Орелград»