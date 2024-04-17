Стас Михайлов пригласил 76-летнюю поклонницу из Орла на концерт

17.4.2024 | 11:39 Культура, Новости, Общество

Певец взял на себя все расходы.

Мероприятие состоится в Москве в этом месяце. Концерт приурочен к юбилею – Михайлову исполняется 55 лет.

Напомним, 76-летняя Любовь Ивановна стала героиней соцсетей и СМИ накануне. Пожилой жительнице Орла на её собственный день рождения подарили встречу с аниматором в виде Стаса Михайлова. Трогательный момент зафиксировали на видео, которое опубликовал Mash.

Информация дошла до самого певца. В итоге Михайлов записал специальное видеообращение, где рассказал о своих впечатлениях и пригласил орловчанку на своё выступление. Также он пообещал лично пообщаться с возрастной орловской поклонницей.

Известно, что Любовь Ивановна является ценителем таланта артиста около 30 лет. Однако в силу различных причин орловчанка никогда не бывала на его концертах.

ИА «Орелград»


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