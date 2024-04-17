В орловском экологическом законе не нашли коллизий

Стали известны результаты мониторинга правоприменения.

Закон от 13 октября 2014 года № 1667-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в области охраны окружающей среды на территории Орловской области» успешно прошел процедуру мониторинга его правоприменения, проведенного Орловским облсоветом народных депутатов. Из недавно утвержденного отчета следует, что фактов несоответствия этого закона Конституции и законодательству РФ не выявлено. Пробелы, коллизии, противоречия, ошибки юридико-технического характера, устаревшие и недействующие нормы в законе отсутствуют. Кроме того, он успешно выдержал проведение антикоррупционной экспертизы, а анализ судебной практики показал, что судебных процессов, связанных с реализацией закона, в последние годы не было.

В соответствии с докладом департамента контрольной и надзорной деятельности, Орловская область не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако наблюдаемая аккумуляция загрязняющих веществ в окружающей среде, наличие хоть и локальных, но множественных зон повышенных загрязнений, имеющаяся антропогенная нагрузка на значительной территории сформировали тенденцию деградации экосистем, экотипов, уменьшения биоразнообразия. Наибольшую нагрузку несут водные объекты, почвы, леса, животный мир. Несколько лучшее положение дел с атмосферным воздухом.

Кстати, еще в 2019 году была разработана государственная программа «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области» со сроком реализации до 2025 года. Общий объем ее финансирования был установлен в размере 342,2 миллиона рублей. Она действует с 1 января 2020 года и первоначально состояла из 8 подпрограмм, но в 2023 году в ее структуре появилась девятая подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха в Орловской области».

В 2023 году были запланированы мероприятия по мониторингу состояния и загрязнения атмосферного воздуха в территориальных границах города Орла на сумму 300 тысяч рублей, в 2024 и 2025 годах – по 400 тысяч рублей. К слову, в государственный региональный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому контролю, включено около 1800 объектов.

ИА «Орелград»