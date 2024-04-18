Федеральные средства не вдохнут новый ветер в «Алые паруса»

Детский лагерь под Орлом не будет претендовать на субсидии.

Об этом «Орёлграду» стало известно из собственных источников. Чтобы прояснить настоящее, прошлое и будущее лагеря, мы направили официальный запрос в администрацию Орловской области.

Как рассказала глава департамента образования Ирина Патронова, с 2018-го года «Алые паруса» являются филиалом «Крутовской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». С 2019-го года лагерь не работает – существующие там условия для отдыха и оздоровления детей оказались слишком далёкими от норм.

«В лагере отсутствуют актовый зал, крытая веранда для проведения массовых мероприятий. На территории центра имеются, в основном, надворные туалеты», – пояснили в департаменте.

Сейчас Крутовской школе выделены средства на проведение государственной экспертизы объекта. Контракт находится в стадии заключения. Именно результаты этой госэкспертизы и будут ключевыми в принятии решения о дальнейшей судьбе лагеря.

Напомним, недавно в «Алых парусах» побывали представители облсовета, а ещё раньше о лагере напомнили в прокуратуре.

Также в областной администрации пояснили, что «Алые паруса» не будут участвовать в конкурсе на получение федеральных субсидий, которые могут компенсировать региону часть расходов на создание некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей. На то есть веские причины.

В частности, учреждения, претендующие на субсидии, должны быть внесены в соответствующий региональный реестр (детских организаций для отдыха и оздоровления). Кроме того, они должны получить положительное заключение по части санитарных и эпидемиологических вопросов, а также не иметь «за душой» неисполненных предписаний контрольных органов. Всем этим лагерь похвастаться не может.

«Алые паруса» построили ещё в 60-х годах минувшего века. В 2011-м году лагерь передали из муниципальной в областную собственность.

ИА «Орелград»