На Орловщине заявили о резком росте бюджетных доходов

За первый квартал в консолидированный бюджет было собрано почти 14 миллиардов рублей.

Налоговые доходы бюджета в Орловской области выросли на 23 процента по сравнению с первым кварталом 2023 года. такую информацию. Озвучила пресс-служба регионального Управления ФНС России. По данным ведомства, в январе-марте текущего года в консолидированный бюджет РФ на территории Орловской области было собрано более 13,7 миллиарда рублей, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем было год назад.

«При этом поступления в федеральный бюджет составили более 4,6 миллиарда рублей, или на 27 процентов больше, чем в январе-марте 2023 года, – уточнили в Управлении ФНС. – В территориальный бюджет мобилизовано более 9,1 миллиарда рублей с превышением на 21,2 процента, или в абсолютном выражении на 1,6 миллиарда рублей больше по отношению к поступлениям января-марта 2023 года».

Огласили налоговики и статистику по сбору взносов в государственные внебюджетные фонды. Напомним, уже несколько лет именно налоговая служба является главным администратором доходов таких бюджетов. Сообщается, что за первый квартал 2024 года на территории Орловской области было собрано 8 миллиардов рублей взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем платежей увеличился в 1,6 раза, или на 3 миллиарда рублей.

Тем временем, налоговики провели для орловцев мастер-класс по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ. Как пояснили в ведомстве, мероприятие было проведено в рамках продолжающейся декларационной кампании. Для мастер-класса были использованы компьютеры общего доступа. Налоговики с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» помогли участникам необычного урока составить налоговую декларацию, прикрепить к ней необходимые подтверждающие документы, сформировать электронную подпись и направить отчетность в налоговый орган.

ИА «Орелград»