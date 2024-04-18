Затраты на олимпийцев изучила КСП

О проверке школы олимпийского резерва рассказали в облсовете.

Заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Орловской области Наталья Новикова выступила на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Она ознакомила присутствующих с результатами проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», рассказала об основных выявленных нарушениях и недостатках.

Было установлено, что СШОР №1 в 2021 и 2022 годах получила субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и потратила 9,338 миллиона рублей. Деньги пошли, в частности, на оказание государственных услуг по подготовке спортсменов по бобслею, на самом деле зачисленных на указанный учебный период в другое бюджетное учреждение. Кроме того, аудиторы установили, что департаментом физической культуры и спорта Орловской области на основании заявок учреждения были излишне перечислены средства субсидии на заработную плату и начисления на общую сумму 5,139 миллиона рублей.

Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2022, 2023 и 2024 годы был произведен департаментом без учета нормативных затрат на оказание государственных услуг. КСП также установила, что школа неправомерно израсходовала 164,8 тысячи рублей на организацию тренировок по бобслею и легкой атлетике, которые проводились за пределами Орловской области. Еще 65 тысяч рублей неправомерно, по мнению аудиторов, было потрачено на тренировки по легкой атлетике, не включенные в календарные планы.

Соответственно, 50 тысяч рублей было потрачено на обеспечение питанием спортсменов, участвовавших в этих тренировках, что в КСП также назвали нарушением. Из отчета следует, что расчет планового фонда оплаты труда был произведен без учета действующих и плановых стимулирующих выплат к должностным окладам сотрудников. Это повлекло за собой отвлечение средств областного бюджета на расходы на заработную плату на общую сумму 198 тысяч рублей.

Было выявлено 12 случаев недоначисления заработной платы на общую сумму 7,8 тысячи рублей и 10 случаев необоснованных выплат на сумму 5,1 тысячи рублей. Нарушения в сфере бухгалтерского учета за счет искажения годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год аудиторы оценили в 341 тысячу рублей.

ИА «Орелград»