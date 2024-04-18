Пропавших без вести нашли в Орловской области

Полиция отчиталась о своей работе в первом квартале 2024 года.

Управление МВД России по Орловской области рассказало о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам первого квартала 2024 года. Сообщается, что в отчетном периоде времени органами и подразделениями внутренних дел был реализован комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности.

Так, принятыми мерами оперативно-розыскного характера за три месяца были задержаны 52 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Кроме того, было установлено местонахождение семи человек, которые числились пропавшими без вести. Также за это время органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 789 преступлений, в том числе 249, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких.

Всего в регионе было зарегистрировано 1804 преступления, что на 0,7 процента меньше, чем было годом ранее. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 17-ти районах области, наибольшее: в Корсаковском, Залегощенском и Верховском районах. При этом меньше, чем в прошлом году, зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств.

«В структуре преступности 58,9 процента приходится на преступления против собственности, 12,7 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,4 процента – связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 1,1 процента – связанные с незаконным оборотом оружия, 11,1 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, – перечисляет в своем отчете Управление МВД. – Сотрудниками оперативных подразделений выявлено 201 преступление экономической и коррупционной направленности, из которых 43 совершены в крупном и особо крупном размере».

ИА «Орелград»