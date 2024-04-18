Орловские футболистки взяли первенство вузов

В финале турнира команда ОГУ по мини-футболу одолела соперниц из Москвы.

Женская мини-футбольная команда Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева в очередной раз стала лучшей студенческой командой страны. Как пояснили в ОГУ, футбольная сборная «ОрелГУ-КПРФ» успешно выступила на всероссийском финале проекта «Мини-футбол – в ВУЗы». Турнир проходил в Нижегородской области. Команда ОГУ провела в его рамках семь матчей и дошла до главного финала, в котором встретилась с командой столичного «Мосполитеха». В решающем матче сошлись два главных претендента на победу в турнире. Игра оправдала ожидания болельщиков.

Она держала в напряжении до последних секунд. Команды отметились высокой результативностью, которая нечасто наблюдается в финальных поединках. В данном случае за две секунды до конца матча орловчанки вели в счете 4:3. В ворота орловской команды был назначен штрафной, он мог помочь столичным футболисткам вырвать ничью. «ОрелГУ-КПРФ» спасла вратарь Татьяна Филиппова, отразившая опасный удар, после чего прозвучал финальный свисток арбитра, зафиксировавший победу орловского коллектива, уже не первую за последние годы на подобном турнире. Более того, эта победа стала для орловской команды уже третьей подряд.

«Эмоции были просто непередаваемые, – цитируют в ОГУ слова Татьяны Филипповой. – Для нас было принципиально защитить титул чемпионов проекта «Мини-футбол в ВУЗы». Получить золото третий раз подряд – это отличная мотивация не только здесь и сейчас, но и на последующие турниры. Отражать 10-ти метровый удар за 2 секунды до конца матча, зная, что права на ошибку нет, безусловно, волнительно. Мотивация была запредельная, поэтому не было сомнений, что я не подведу команду».

В опорном вузе добавили, что коллектив не уйдет на отдых после непростого турнира, так как уже в ближайшее время его ждет новое испытание. Орловчанки отправятся в Липецк, где поспорят с соперницами за золото всероссийского финала Первенства первой лиги.

ИА «Орелград»