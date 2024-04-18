Орловские священники будут сотрудничать с детсадами

Соглашения о сотрудничестве подписал митрополит Тихон.

В Орловской области еще три детских сада заключили соглашения о сотрудничестве со священнослужителями. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, ранее епархия подписала соглашения о сотрудничестве с детскими садами №№ 20 и 75 города Орла. Теперь аналогичные документы с епархией подписали еще три дошкольных образовательных учреждения: муниципальные детские сады №№ 40 и 74 города Орла, а также детский сад № 75 ОАО «РЖД».

«Подписи под документами поставили митрополит Орловский и Болховский Тихон и представители дошкольных образовательных учреждений, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – В рамках соглашений планируется проводить совместные социально значимые, образовательные и культурные мероприятия, а также обмениваться опытом на семинарах, вебинарах и круглых столах».

Главной целью совместных проектов, отмечают в епархии, является духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения, знакомство детей с православной культурой и традиционными ценностями. Это означает, что детские сады будут посещать священнослужители. В муниципальных детских садах они расскажут детям о Боге, а в ведомственном детсаду РЖД планируется проводить тематические утренники.

«Воспитанники в игровой форме будут узнавать о православных праздниках и традициях, – уточнили в митрополии. – Также епархия и дошкольные учреждения договорились взаимодействовать по вопросам экспертизы духовно-просветительских программ, проектов и учебной литературы. В память о важном событии митрополит Тихон подарил дошкольным учреждениям иконы священноисповедника Георгия Коссова».

ИА «Орелград»