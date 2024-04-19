Мценские чиновники незаконно продали землю

Нарушение было допущено при организации и проведении торгов.

Комиссия Орловского УФАС выявила в действиях управления по муниципальному имуществу Мценского района факт нарушения порядка организации и проведения торгов, связанных с продажей земли. Такое решение было вынесено по итогам рассмотрения жалобы, поступившей в антимонопольный орган. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, речь идет о проведении торгов по продаже земельных участков с такими видами разрешенного использования, как «склады», «объекты дорожного сервиса» и «размещение автомобильных дорог».

Аукцион на право заключения договоров купли-продажи земельных участков проводился еще в начале 2022 года, антимонопольное было возбуждено в июле 2023 года. На торги был выставлен участок, расположенный на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района. На участие поступила только одна заявка. Торги были признаны несостоявшимися, но так как единственная заявка была к ним допущена, чиновники решили заключить сделку с ее автором. Теперь выяснилось, что сам аукцион был проведен с нарушениями. Проданную землю на самом деле продавать было нельзя.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что, по общему правилу, продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков не допускается, за исключением некоторых случаев, предусмотренных действующим законодательством, – поясни в Орловском УФАС. – На аукционах были проданы земельные участки, виды разрешенного использования которых предусматривают размещение объектов капитального строительства».

Земельный кодекс РФ гласит, что такие участки выставлять на торги можно, но только на право заключения договоров аренды, а не продажи. В связи с этим, изучив представленные доказательства, Орловское УФАС признало в действиях управления муниципального имущества Мценского района факт нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Данная статья запрещает действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

ИА «Орелград»