Орловские посевы проверили на ГМО

Специалисты в лабораторных условиях искали «чужеродные» организмы.

Как сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в это учреждение на постоянной основе поступают на исследование образцы семян, посадочного материала и посевов. Их анализируют на наличие или отсутствие генно-модифицированных организмов (ГМО). В этом году эксперты учреждения выдали уже более 200 таких заключений. С начала года были исследованы семена таких культур, как пшеница, гречиха, рапс и свекла. Исследовались также семена пастбищных трав, саженцы яблони и винограда. В ведомстве отметили, что все выданные заключения были отрицательными, то есть ГМО не были выявлены.

«В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве», который вступил в законную силу с 1 сентября 2023 года, запрещается использовать семена сельскохозяйственных растений, роды и виды которых входят в перечень, и показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств которых не соответствуют требованиям этого закона, – пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Перечень утвержден распоряжением правительства РФ. Официальным подтверждением того, что в процессе производства не использовались генетически модифицированные организмы, является протокол лабораторных испытаний и заключение об отсутствии ГМО».

Такой документ выдается аккредитованным органом инспекции. Он официально подтверждает тот факт, что проверенная продукция соответствует не только всем требованиям законодательства Российской Федерации, но и международным нормам. Основанием для выдачи такого заключения является протокол испытаний, выданный аккредитованной испытательной лабораторией. В нем указываются результаты проведенных лабораторных испытаний на наличие ГМО в продукции и семенах.

ИА «Орелград»