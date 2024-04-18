Подрядчик отсудил у мэрии Орла неустойку почти на миллион

Штрафные санкции были наложены за несвоевременную оплату контракта.

Арбитражный суд Орловской области изучил дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие №1» к мэрии в лице муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Истец просил о взыскании с ответчика крупной неустойки. Ответчик в своем письменном отзыве указал, что расчет неустойки в заявленной сумме признается им арифметически верным, но просил снизить ее размер до 100 000 рублей, или примерно в 8 раз.

Как следует из материалов дела, в марте 2023 года стороны заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги города Орла по улице Раздольной от улицы Бурова до кольцевой развязки. Цена контракта составляла 33,16 миллиона рублей. В августе 2023 года между сторонами был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Раздольной от Болховского шоссе до улицы Михалицына с территорией моста через реку Ока на общую сумму 46,38 миллиона рублей.

Свои обязательства подрядчик выполнил в полном объеме, акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости и затрат заказчиком были подписаны без замечаний. Однако в установленный в контрактах срок заказчик работы не оплатил. В январе 2024 года подрядчик направил чиновникам претензию об оплате неустойки, но она была оставлена без ответа и удовлетворения. Суд исковые требования удовлетворил и решил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие № 1» неустойку в размере 852,9 тысячи рублей и расходы по государственной пошлине.

ИА «Орелград»