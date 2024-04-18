Стало известно, зачем орловец оплатил 120 штрафов ГИБДД

Из-за накопившихся долгов по штрафам мужчина не мог выехать за границу.

В Орловской области ради заграничной поездки гражданин в срочном порядке оплатил более 120 штрафов ГИБДД, заплатив в общей сложности 109 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что мужчина неоднократно нарушал Правила дорожного движения. Большинство штрафов ему было выписано за превышение скорости. Однако оплачивать их лихач явно не спешил. По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в Советское отделение судебных приставов города Орла.

«Гражданин от выполнения административного наказания уклонялся, в связи с чем судебным приставом была проведена проверка имущественного положения, – рассказали в УФССП. – Сотрудник службы установил принадлежащее гражданину на праве собственности имущество – транспортное средство».

Перспектива лишиться автомобиля или временно лишиться права управления транспортом не так сильно напугала орловца, как перспектива стать невыездным. Судебный пристав предупредил его о том, что он будет ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, и это тут же принесло результат. «Как выяснилось позже, мужчина планировал навестить родственников заграницей, но наложенные судебным приставом ограничения могли помешать намеченным планам. Поэтому гражданин отплатил всю сумму задолженности в размере 109 тысяч рублей», – уточнили в службе судебных приставов.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в первом квартале 2024 года сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в целом было выявлено 113 617 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»