На Орловщину поступила детская вакцина от кори

18.4.2024 | 10:40 Медицина, Новости

Также она предохраняет от краснухи и паротита.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Препарат «Вактривир» прибыл в наш регион в количестве 8820 доз. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

На данный момент весь объём комбинированной вакцины уже распределён между поликлиниками.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, вакцинация от кори, краснухи и паротита проводится два раза. Ребёнку вводят препарат в возрасте 12 месяцев и в возрасте шести лет.

Ранее стало известно, что в Орловской области займутся снижением числа абортов.

ИА «Орелград»


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