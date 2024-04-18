На Орловщину поступила детская вакцина от кори

Также она предохраняет от краснухи и паротита.

Препарат «Вактривир» прибыл в наш регион в количестве 8820 доз. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

На данный момент весь объём комбинированной вакцины уже распределён между поликлиниками.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, вакцинация от кори, краснухи и паротита проводится два раза. Ребёнку вводят препарат в возрасте 12 месяцев и в возрасте шести лет.

Ранее стало известно, что в Орловской области займутся снижением числа абортов.

ИА «Орелград»