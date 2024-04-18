Выезд из Болховского могут отремонтировать в следующем году

Об этом рассказали в администрации Орловского муниципального округа.

Диалог на данную тему состоялся в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова.

Одна из пользовательниц поинтересовалась у губернатора, «когда закончится безобразие» с выездом из микрорайона «Болховский». Ей ответили с официального аккаунта администрации округа.

«Запланирован капитальный ремонт данной дороги. В настоящее время ведутся проектировочные работы. О сроках реализации этого проекта пока говорить рано, однако приложены все усилия, чтобы реализовать его в следующем году», – заявили представители муниципальных властей.

В этом году на дороге по улице Генерала Лаврова сделают ямочный ремонт.

Напомним, транспортные проблемы микрорайона обсуждались и в облсовете. Как оказалось, проект по строительству новой дороги из «Болховского» застопорился из-за ковида, а также прервавшейся переписки между городскими и областными властями.

ИА «Орелград»