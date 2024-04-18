Завтра на Орловскую область обрушится девятибалльный шторм

Таковы прогнозы федеральных синоптиков.

О них сообщает «РИА Новости», ссылаясь на центр погоды «Фобос».

Шторм атакует регионы ЦФО и Москву завтра, в пятницу. Погода начнёт ухудшаться примерно в 15 часов. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Ситуация начнёт выправляться только к середине ночи с пятницы на субботу.

Ветровая нагрузка на один метр квадратный площади может достичь отметки в 44 килограмма. Ветер может гнуть деревья и ломать ветви, срывать кровли, наружную рекламу и другие конструкции.

«Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Посадка самолётов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена. В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадёт Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИА «Орелград»