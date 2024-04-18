На улице Орловских партизан возобновился ремонт

Ранее орловцы сообщали, что стройка приостановлена.

По данным «Вести-Орёл», сейчас здесь обустраивают тротуары, а также вывозят с территории строительный мусор.

Новую дорогу должны были построить ещё в декабре 2023-го года. Однако подрядчик (ООО «Монолитстрой») не справился со сроками. Объект находится на контроле прокуратуры.

Напомним, запуск этого строительства сопровождался большим общественным резонансом. Часть местных жителей протестовала против вырубки деревьев, необходимой для ремонта дороги.

ИА «Орелград»