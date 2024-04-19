На Орловщине проверили места массового скопления подростков

Рейды были проведены в рамках операции «Чистое поколение»,

В Орловской области прошел первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение». По данным пресс-службы регионального УМВД, она была направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. Другая цель заключалась в повышении уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В период проведения операции сотрудники наркоконтроля проводили рейды в местах массового скопления подростков для «выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также обнаружения подростков, употребляющих эти вещества». Особое внимание в рамках операции было уделено профилактической работе с подростками и молодежью. В школах, ссузах и вузах были проведены лекции, семинары и круглые столы. Информационно-разъяснительная работа была направлена на формирование законопослушного поведения и негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

По данным УМВД, в первом квартале 2023 года сотрудниками органов внутренних дел Орловской области во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 116 фактов незаконного оборота наркотических средств. По выявленным преступлениям из незаконного оборота было изъято 27,024 килограмма наркотических средств. Также было пресечено 141 административное правонарушение, к ответственности привлечено 115 физических лиц и два юридических лица.

«В ходе осуществления антинаркотической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 53 профилактических мероприятия с охватом аудитории свыше 3,8 тысячи человек, в основном несовершеннолетних, – следует из информации УМВД. – Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

ИА «Орелград»