Орловца по ошибке признали умершим

Восстанавливать свои права в качестве живого человека пришлось по суду.

Пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла раскрыла некоторые подробности рассмотрения довольно редкого гражданского дела. Иск подал гражданин, который официально до последнего времени считался умершим. В суде он просил признать запись о своей смерти недействительной и аннулировать ее. Суду он пояснил, что с осени 2022 года по июль 2023 года выполнял служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«В период прохождения военной службы его документы были утрачены, в связи с чем, находясь в отпуске в городе Орле, он обратился в Управление Министерства внутренних дел по вопросу восстановления утраченного паспорта, – рассказали в суде. – Паспорт был восстановлен, однако спустя несколько месяцев изъят как недействительный».

Ошибка всплыла при проведении плановой сверки. Из информации ИЦ УМВД России по Орловской области следовало, что орловец официально признан умершим. Его статус подтверждала соответствующая запись акта гражданского состояния. Кто и когда совершил эту ошибку, еще предстоит установить. Истец заявил в суде, что об этом ему ничего не известно. Кстати, он уже подал заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела.

«Суд, выслушав стороны, свидетелей, изучив письменные материалы дела, требования истца удовлетворил, – резюмируют в пресс-службе. – В связи с тем, что истец не мог осуществлять свои права без основного документа, удостоверяющего личность, решение было направлено для немедленного исполнения».

ИА «Орелград»