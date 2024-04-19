На Орловщине в сфере пассажироперевозок выявили 220 нарушений

Об этом рассказали в прокуратуре.

Итоги проверки обсуждались на коллегии надзорного ведомства. Его провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

В ходе масштабной проверки орган надзора выявил и пресёк около 220 нарушений закона. Было внесено 119 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлекли шестеро должностных лиц.

Нарушения оказались самыми разнообразными. Они касались как деятельности самих перевозчиков, так и работы региональных и муниципальных чиновников, а также других госструктур.

Например, в границах четырёх районов (Должанского, Знаменского, Корсаковского и Хотынецкого) регулярные пассажирские перевозки не были организованы вообще. В связи с этим прокуроры направили в суды исковые заявления. Также надзорное ведомство добилось восстановления сообщения по маршруту «Ливны – Овсянниково» (в пределах Ливенского района).

Ещё в четырёх муниципальных образованиях (Верховском, Залегощенском, Троснянском и Урицком районах) местные правовые акты, определявшие порядок работы перевозчиков, не полностью соответствовали муниципальному законодательству.

Кроме того, прокуратура осталась недовольна тем, как Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области ведёт реестр межмуниципальных маршрутов. А также – контролирует работу «Орёлгосзаказчика», в свою очередь, отвечающего за дороги, по которым ездят автобусы.

Также прокуратура выяснила, что чиновники нарушали сроки оплаты услуг перевозчиков, а также сроки возмещения их выпадающих доходов (связанных с пассажирами-льготникам).

Впрочем, и сами перевозчики тоже нарушали закон. Например, не всегда соблюдали режим труда и отдыха водителей, а также легкомысленно относились к прохождению техосмотра. Водители при этом тоже «отметились» нарушениями ПДД.

ИА «Орелград»