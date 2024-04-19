В Орле назвали сроки отключения горячей воды

19.4.2024 | 13:15 Важное, ЖКХ, Новости

В этом году они сократятся с 14 до 10 дней.

Фото: ИА «Орелград»

Жители областного центра, получающие горячую воду от Орловской ТЭЦ, останутся без услуги с 14 по 23 мая и с 6 по 15 августа. Об этом «Орловским новостям» сообщил Юрий Тюкалов, директор производственного подразделения «Тепловые сети» АО «Квадра» – «Орловская генерация».

Первый этап понадобится, чтобы проверить теплосети на прочность после отопительного сезона и выявить ветхие участки. Второй – чтобы убедиться в качестве выполненных ремонтных работ перед новым сезоном.

В городе планируется привести в порядок около четырёх километров сетей.

Наиболее крупные ремонтные работы пройдут в Трамвайном переулке и на Полесской улице. Здесь заменят 75 и 40 метров теплосетей соответственно. Эти работы обойдутся в 60 миллионов рублей.

Кроме того, в Северном районе на четырёх центральных теплопунктах будет установлена система погодного регулирования. Это позволит изменять температуру в различных домах в зависимости от погодных условий. В будущем такие системы появятся и в других районах.

ИА «Орелград»


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