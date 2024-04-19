Орловская область оказалась среди лидеров промышленного туризма

К таким выводам пришли в Агентстве стратегических инициатив.

Напомним, так называется автономная некоммерческая организация, созданная федеральным правительством для реализации различных мер в экономической и социальной сфере. В частности, они касаются кадровых вопросов, а также развития бизнеса.

Агентство, совместно с Выставочным научно-исследовательским центром R&C, разработало систему оценки развития промышленного туризма в регионах. В частности, эксперты принимали во внимание вовлечённость предприятий в такие процессы, а также активность местных властей в продвижение темы. Оценка для каждого субъекта выносилась на основе примерно 300 различных показателей.

В итоге был подготовлен пилотный рейтинг, сформированный по итогам 2023-го года. Лидерами стали 13 субъектов. В их числе оказалась и Орловская область.

Из других регионов ЦФО в список лидеров вошли Белгородская, Ивановская и Липецкая области, а также Москва.

ИА «Орелград»