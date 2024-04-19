Начался ремонт дороги между Орловской и Курской областями

Её приводят в порядок в рамках нацпроекта.

Речь идёт о трассе «Колпна – Моховое – граница Курской области». Сейчас здесь ведутся подготовительные работы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства нашего региона.

Подрядчик разбирает старое дорожное покрытие. Его заменят полностью, уложив два слоя асфальтобетонного полотна. Также подрядной организации предстоит укрепить основание дороги.

После ремонта на трассе расширят проезжую часть. Здесь появятся новая разметка и дорожные знаки, для пешеходов обустроят тротуары и установят ограждения.

Протяжённость дороги составляет 1,7 километра. Стоимость работ по контракту составляет 66,8 миллиона рублей.

Ремонт должен завершиться к 30 августа текущего года.

ИА «Орелград»