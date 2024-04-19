Начался ремонт дороги между Орловской и Курской областями

19.4.2024 | 11:40 Новости, Строительство

Её приводят в порядок в рамках нацпроекта.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Речь идёт о трассе «Колпна – Моховое – граница Курской области». Сейчас здесь ведутся подготовительные работы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства нашего региона.

Подрядчик разбирает старое дорожное покрытие. Его заменят полностью, уложив два слоя асфальтобетонного полотна. Также подрядной организации предстоит укрепить основание дороги.

После ремонта на трассе расширят проезжую часть. Здесь появятся новая разметка и дорожные знаки, для пешеходов обустроят тротуары и установят ограждения.

Протяжённость дороги составляет 1,7 километра. Стоимость работ по контракту составляет 66,8 миллиона рублей.

Ремонт должен завершиться к 30 августа текущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования