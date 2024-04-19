В Орле осудили группу нелегальных торговцев табаком

19.4.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

У них изъяли около 17 тысяч пачек продукции, что считается особо крупным размером.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

В группу входили шестеро человек. Они занимались незаконным приобретением и продажей, а также хранением и перевозкой немаркированных табачных изделий.

Противоправную деятельность выявили сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области. Делом занималось следственное подразделение УФСБ.

В итоге всех фигурантов признали виновными. Суд назначил пятерым из них наказания в виде от полутора до двух лет условного лишения свободы (с испытательными сроками), а также оштрафовал на общую сумму 600 тысяч рублей.

Ранее, в 2023-м году, по материалам УФСБ был осуждён глава данной группы. Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы и 100 тысячам рублей штрафа.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области
Фото: Управление ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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