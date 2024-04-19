В Орле оценили кадровый голод в промышленности

Требуется около трёх тысяч работников.

Ситуацию обсуждали на заседании городской Общественной палаты. Оно состоялось прямо на заводе «Орёлтекмаш». Заседание открыл глава палаты Александр Лабейкин.

Как считают многие участники заседания, самой острой проблемой промышленности областного центра остаётся дефицит кадров среди квалифицированных рабочих специальностей. Потребность оценивается примерно в три тысячи человек.

Городские чиновники утверждают, что заработная плата работников промышленности растёт. Заместитель мэра Орла Алексей Степанов рассказал, что по сравнению с 2020-м годом зарплата работников обрабатывающих производств повысилась на 50,8%, в сфере обеспечения электричеством, газом и паром – на 39,6%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 33,4%.

В целом промышленность регионального центра в настоящее время представлена 769 предприятиями и 519 физлицами, сообщает администрация города.

ИА «Орелград»