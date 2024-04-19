Недоделки на «Болховкином лугу» могут вылиться в уголовное дело

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

На днях представители надзорного ведомства побывали на объекте с проверкой. Оказалось, что часть работ не завершена, а часть выполнена с грубыми нарушениями.

Так, по факту на «лугу» не оказалось некоторых дорожек, предусмотренных планом. Часть парка оказалась подтоплена. Кроме того, на объекте отсутствует обустройство среды для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, «Болховкин луг» строили по нацпроекту «Жильё и городская среда». Контракт заключили год назад, а объект сдали в самом конце минувшего года. Как ранее выяснил «Орёлград», после зимнего периода, который парк не пережил без разрушений, его должны были отремонтировать по гарантии.

Контракт заключался между администрацией Болхова и ООО «СБК-ГрупП». Строительство обошлось в 66 миллионов рублей.

Строительный контроль был возложен на ООО «Агропромстрой-Орел» и, частично, на «Орёлгосзаказчик». В итоге работы приняли и оплатили как полностью выполненные.

На данный момент прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган. Далее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц.

ИА «Орелград»