Орловских полицейских подозревают в превышении полномочий

Возможно, они незаконно применили физическую силу.

Дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Им занимается Следственный комитет.

Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, инцидент произошёл 16 апреля в Дмитровском районе, в одной из деревень. Двое сотрудников здешнего отдела полиции незаконно применили к местному жителю физическую силу и нанесли мужчине телесные повреждения.

Подозреваемые задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

В пресс-службе Управления МВД по Орловской области рассказали, что данные сотрудники проводили профилактическую работу с другим гражданином, находящимся под надзором, по месту его жительства. По данному адресу они обнаружили ещё одного мужчину, который ранее, по предварительным данным, управлял мопедом, находясь в нетрезвом состоянии, а затем скрылся от полиции в неизвестном направлении.

«С данным гражданином полицейские провели соответствующую профилактическую работу», – пояснили в пресс-службе. Однако затем орловец обратился в органы внутренних дел с соответствующей жалобой.

Сейчас в орловской полиции также выясняют подробности произошедшего. Этим занимаются оперативники Управления собственной безопасности УМВД.

ИА «Орелград»