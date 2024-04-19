Орловцы ошиблись на миллионы при расчете налогов

Управление ФНС назвало сумму так называемых невыясненных платежей.

В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2024 года сумма так называемых невыясненных поступлений составила около 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС. При этом в ведомстве подчеркнули, что годом ранее сумма таких платежей была больше в 4,5 раза. По состоянию на 1 апреля 2023 года она составляла 11,8 миллиона рублей. Это говорит о том, что, с одной стороны, орловцы повысили платежную дисциплину по сравнению с прошлым годом, с другой стороны, что от ошибок по-прежнему никто не застрахован.

Кстати, специалисты регионального УФНС проанализировали ситуацию и обнаружили основные ошибки, которые орловцы допускают в платежных документах. При совершении таких ошибок платеж считается невыясненным и уточняется в автоматическом или ручном режиме. К их числу в налоговом органе отнесли отсутствие или неверное указание ИНН плательщика, его адреса, кодов классификации доходов бюджета (КБК) и Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), то есть неналоговых доходов, в том числе административных штрафов, плат за возмещение ущерба и т.д.

«Для корректного заполнения платежных документов региональное управление налоговой службы рекомендует пользоваться интернет-сервисами ФНС России: «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции», – говорят в областной налоговой службе. – Сервис «Уплата налогов и пошлин» содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и позволяет формировать платежные документы и оплачивать налоги, сборы, пошлины онлайн через банки-партнеры ФНС России как за себя, так и за третье лицо».

Второй указанный сервис позволяет определить основные реквизиты налогового органа по его адресу или коду региона. Найти необходимые реквизиты можно и в разделе «Налогообложение в РФ» на сайте налоговой службы. Необходимые сведения содержатся в подразделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности». Кстати, справочники и классификаторы доступны для скачивания, в них содержатся указанные выше коды КБК и справочник кодов ОКТМО. Кроме того, в режиме онлайн доступны образцы заполнения платежных документов.

«Количество невыясненных налоговых платежей сократилось не только в орловском регионе, но и в целом по России после внедрения института Единого налогового счета благодаря сведению всех расчетов с бюджетом в единое сальдо и введению единых реквизитов для оплаты всех налоговых платежей», – добавили в региональном Управлении ФНС.

ИА «Орелград»