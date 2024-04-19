Суд изучил оскорбления родителей в школьном чате

Неосторожные высказывания могут быть расценены как административное правонарушение.

В Орловской области местная жительница попала под суд за правонарушение, допущенное в Интернете. Как пояснили в Орловском районном суде, она привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Рамки закона женщина преступила в родительском школьном чате.

«Из материалов дела следует, что жительница Орловского муниципального округа, состоящая в родительском чате лицея №18 города Орла, используя принадлежащий ей телефон, записала голосовые сообщения, – пояснили в пресс-службе суда. – С назначенного ей оператором сотовой связи номера отправила их в групповой чат мессенджера, состоящий из пяти человек, входящих в состав родительского комитета».

Голосовые сообщения, как установил мировой суд, не были безобидными – они «содержали оскорбительные слова, унижающие честь и достоинство других лиц в неприличной форме». Кстати, сама нарушительница так не считала. Постановление мирового суда она обжаловала в апелляционной инстанции, потребовав признать его незаконным. В апелляции дело и рассматривал Орловский районный суд. В своей жалобе орловчанка заявила, что «выражения, озвученные ею в групповом чате в адрес других родителей, не могут быть признаны оскорбительными и унижающими честь и достоинство».

Суд апелляционной инстанции вслед за мировым судом выслушал участников процесса и исследовал материалы дела. Особое внимание, конечно, было уделено аудиозаписям. В результате жалоба была оставлена без удовлетворения. Судья апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что голосовые сообщения действительно носили оскорбительный характер, что подпадает под нормы административного законодательства. Постановление мирового суда было признано законным и обоснованным, оно оставлено без изменений.

ИА «Орелград»