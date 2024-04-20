Под Орлом на ремонт дорог потратили 500 из 624 миллионов рублей

Окружные власти представили отчет о расходовании средств Дорожного фонда.

Средства Дорожного фонда Орловского муниципального округа на 2023 год составили 624,132 миллиона рублей. Это были средства консолидированного бюджета РФ, то есть деньги на дороги поступали из федерального центра, из областной казны и муниципального бюджета. По состоянию на 31 декабря 2023 года было освоено 500,849 миллиона рублей, что составляет 80 процентов от общего объема выделенных средств. Такие данные содержатся в докладе администрации Орловского муниципального округа, направленном в Окружной совет народных депутатов.

Из отчета следует, например, что в 2023 году в рамках реализации национального проекта были начаты работы по строительству объекта «Искусственное сооружение через реку Ока для обеспечения транспортной доступности и связи деревни Касьяновка и деревни Тайное». Объем финансового обеспечения строительства этого моста на 2023 год был утвержден в сумме 158,935 миллиона рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 155,772 миллиона рублей; средства областного бюджета – 1,573 миллиона рублей; средства бюджета округа – 1,589 миллиона рублей.

«В 2023 году с целью досрочного ввода в эксплуатацию данного объекта капитального строительства из областного бюджета выделены средства бюджетного кредита в размере 117 194 367 рублей 92 копейки, – сообщается в отчете. – Данные бюджетные ассигнования не освоены по ряду причин». Добавим, что протяженность моста через Оку близ деревень Касьяновка и Тайное Неполодского сельского поселения составляет 141 метр, дороги – 855 метров. Таким образом, общая протяженность объекта составляет 996 метров. На его строительство администрацией округа в марте 2023 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Уваровская ПМК-22».

ИА «Орелград»