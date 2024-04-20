Облизбирком потренируется перед единым днем голосования

Орловская область присоединилась к тестированию системы ГАС «Выборы».

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в региона стартовала тренировка и тестирование новой цифровой платформы – ГАС «Выборы» 2.0. Она проводится практически по всей стране. В ней принимают участие орловский облизбирком и еще 76 избирательных комиссий субъектов Российской Федерации – то есть, там, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Сообщается, что тренировка пройдет в три этапа, первый из которых ужа стартовал и продлится по 19 апреля.

Он является подготовительным. В рамках этого этапа участники тестирования пропишут исходные данные и сценарий тренировки, а также получат организационно-методические указания по порядку ее проведения. На втором этапе, с 22 по 24 мая, пройдет тестовое голосование, итоги которого будут подведены до 31 мая. После этого будет принято решение об эксплуатации ГАС «Выборы 2.0» в рабочем режиме на сентябрьских выборах в единый день голосования.

«Новая система позволит обеспечить актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени и централизованный доступ к данным, – поясняет орловский облизбирком. – Цифровая платформа ГАС «Выборы 2.0» реализована на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности и гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы».

Ранее решение об участии в муниципальных выборах было принято на заседании президиума политического Совета регионального отделения «Единой России». На сайте партии сообщается, что внутрипартийное электронное предварительное голосование по определению кандидатов пройдет с 24 по 26 мая. Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский, активисты с первых дней избирательной кампании включились в работу.

«На всех партийных площадках прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения, партийцы участвовали в агитационных мероприятиях, формировалась база сторонников нашего национального лидера», – отметил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»