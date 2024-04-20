В Орле стартовала викторина об учителе в книге

Мероприятие проводится в рамках областного праздника «Орловская книга».

В Орловской области стартовала интернет-викторина «Слово об учителе в орловском книгоиздании». Она проводится в рамках областного праздника «Орловская книга – 2024». Принять в ней участие можно до 20 мая, на сайте Орловской областной библиотеки имени Бунина. Победителей интернет-викторины ждут дипломы и ценные подарки. К слову, она лишь предваряет главные события праздника. Как пояснили в «Бунинке», его торжественное открытие состоится 24 мая в 12.00 часов.

В программу включены: выставка книг, выпущенных в 2023 году орловскими издательствами; тематические выставки книг; презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2023». Центральным событием, как обещают организаторы, станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга-2023» по трем номинациям: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия».

«В празднике примут участие орловские издатели, издающие организации, авторы книг, читатели и работники библиотек, представители творческих союзов литераторов, научной и культурной общественности», – уточнили в областной библиотеке имени Бунина.

Напомним, что праздник «Областная книга» проводится в регионе ежегодно в соответствии с указом губернатора. В этом году он будет проведен уже в 26 раз. Темы праздника также меняются ежегодно. В этом году она звучит так: «Слово об учителе в орловском книгоиздании». Добавим, что конкурс проводится в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»