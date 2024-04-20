В Ливнах устроят салют в честь Дня Победы?

Власти города уже ищут подрядчика для запуска фейерверка.

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны проводит тендер на оказание услуг по организации и проведению 9 мая 2024 года праздничного фейерверка, посвященного Дню Победы. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета транзитом через централизованную бухгалтерию. Требования к техническим и качественным характеристикам фейерверка, к его безопасности и иные показатели подробно прописаны в техническом задании.

Общим местом оказания услуг указана площадка в городском парке культуры и отдыха. Конкретное место установки пиротехнических зарядов будет установлено заказчиком. Срок оказания услуг: 9 мая 2024 года. Точное время проведения фейерверка – 22.00 по московскому времени. Подрядчик должен сам обеспечить доставку к месту проведения фейерверка крупногабаритного специализированного оборудования и зарядов на транспортном средстве, имеющем свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов.

Выгрузка оборудования и зарядов должна начаться с 12 часов 00 минут по московскому времени 9 мая. Подрядчик обязан обеспечить участие в подготовке и проведении фейерверка квалифицированного персонала, на него возложено самостоятельное хранение пиротехнических изделий до проведения фейерверка и их сохранность во время салюта. Также в документации детально прописаны количество, калибр и наименование зарядов.

Продолжительность фейерверка должна составлять не менее 5 минут. Паузы между моментами раскрытия изделий – не менее 1,5 секунды. Фейерверк должен быть композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности и качества выстрелов) с постоянной сменой эффектов. О готовности к проведению салюта подрядчик должен доложить специальной комиссии за 4 часа до его начала.

Напомним, что в Орловской области за последние два года неоднократно вводился запрет на проведение фейерверков. Например, по решению регионального Оперативного штаба с 3 по 6 августа 2023 года вводился запрет на продажу и использование пиротехнических изделий. Напомним, что в тот период времени Орел и Орловская область праздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Запрет вводился в целях обеспечения мер безопасности при проведении праздничных мероприятий, использование пиротехнических изделий (фейерверков, салютов, петард и др.) и их продажа была тогда запрещена физическим и юридическим лицам.

ИА «Орелград»