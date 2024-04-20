Орловский бизнес-омбудсмен договорился с Курской таможней

Стороны заключили соглашение и взаимодействии.

В Орле заключено соглашение о взаимодействии Курской таможни и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Об этом сообщается на сайте регионального бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина. Основным направлением совместной деятельности станет максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдение и уважение прав и основных свобод субъектов предпринимательской деятельности.

«Соглашением также определены формы и методы межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, предусмотрены конкретные формы и методы достижения повышения уровня правовой грамотности и гарантий защищенности субъектов бизнеса в сфере таможенного законодательства», – уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Ранее в своем отчете Евгений Лыкин отмечал, что Орловский таможенный пост Курской таможни является одним из тех государственных органов, который занимается контролем бизнеса. Он обратил внимание на тот рост количества наложенных этим ведомством в 2023 году штрафов на 100 процентов. Если в 2022 году было вписано 44 штрафа, то в минувшем гожу – уже 88. Отмечено и значительное увеличение общего размера наложенных штрафов – с 8,461 миллиона рублей в 2022 году до 242,258 миллиона рублей в 2023-м.

Напомним также, что в Орле действует Центр поддержки экспорта, основной целью которого заявлена поддержка экспорта и продвижения инвестиционных проектов орловского малого и среднего бизнеса на зарубежных рынках. Центр оказывает услуги по содействию в поиске и подборе иностранных покупателей, организации участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами, сопровождению экспортных контрактов, проведению международных бизнес-миссий и др. Согласно данным статистики, в 2023 году при поддержке Центра 32 орловских представителя малого и среднего бизнеса заключили 87 экспортных контрактов на общую сумму 9,9 миллиона долларов США.

ИА «Орелград»