Орловского поджигателя наказывать не стали

Мужчина умышленно сжег запасы сена, но был прощен в зале суда.

Дмитровский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, хотя он обвинялся в довольно серьезном преступлении. Подсудимого спасала позиция потерпевшей. Подробности разбирательства сообщили в пресс-службе суда. Органы предварительного следствия обвиняли мужчину в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

«Как следует из материалов дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи принесенных с собой спичек поджег тюк сена, принадлежащий потерпевшей, – рассказали в пресс-службе суда. – В результате умышленных преступных действий обвиняемого в тюке сена возник пожар, который распространился по всем тюкам».

Последствия пожара искусственного происхождения оказались довольно масштабными. Из-за действия «пиромана» сгорел не один тюк, а 20, причем каждый из них весил около полутоны. Материальный ущерб, причиненный хулиганом владелице сена, был признан значительным, так как он составил 32 тысячи рублей. Однако подсудимому порядком повезло, поскольку дело в отношении него было решено прекратить. Произошло это уже в зале суда.

«В суде потерпевшая представила заявление о прекращении уголовного дела, – объяснили в пресс-службе. – В суде потерпевшая пояснила, что обвиняемый возместил причиненный преступлением ущерб, она примирилась с ним и не имеет к нему претензий. Суд удовлетворил заявление потерпевшей, и производство по делу прекращено. Постановление не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»