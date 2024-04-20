Вынесен приговор по делу о ДТП с двумя погибшими

Виновник смертельной аварии проведет несколько лет за решеткой.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Подсудимый получил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, он на 2 года 10 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. У осужденного еще есть возможность обжаловать приговор, поскольку тот еще не вступил в законную силу. Как пояснили в пресс-службе суда, причиной смертельной аварии стал выезд на полосу встречного движения с нарушением правил.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 августа 2023 года около 18 часов 30 минут. Подсудимый, управляя технически исправным грузовым рефрижератором, двигался по автодороге Р 119 «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов». Как установил суд, в нарушение Правил дорожного движения водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль легковушка марки «Лада Самара». В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, молодые люди 1994 и 1997 года рождения.

К слову, как раз в эти дни в Орле сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей, не соблюдавших правила обгона. Выезд на встречную полосу чреват трагическими последствиями, что показал и прошедший судебный процесс. Нередко происходит лобовое столкновение автомобилей, движущихся навстречу друг другу на большой скорости. Участники таких ДТП получают тяжелые травмы, вплоть до смертельных.

«За период с января по март 2024 года на территории Орловской области по причине выезда водителями на встречную полосу дороги произошло 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 16 человек и 153 участника получили травмы различной степени тяжести, – сообщили в пресс-службе УМВД. – Только за один день проведения профилактического мероприятия к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ было привлечено 3 водителя, по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ – 2 водителя. Полицейские установили главную причину, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, – они куда-то опаздывают».

ИА «Орелград»